Муфтий поздравил верующих с праздником Ураза-байрам

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов поздравил верующих с праздником Ураза-байрам и призвал сохранить до следующего Рамадана все доброе, что они приобрели в этот священный месяц.
В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершая в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр («Праздник разговения») — торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан — в 2026-м с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.
«Хотел бы поздравить всех моих единоверцев с тем, что они достойно прошли месяц Рамадан — месяц поста, молитвы, благих дел, изменения себя в лучшую сторону. Молитвенно мы просим Всевышнего принять наш пост, наши молитвы, благодеяния. Желаю единоверцам, чтобы они сохранили до следующего Рамадана все доброе, хорошее, что они приобрели в этот месяц, или, может быть, наоборот, от чего избавились, от каких-то недостатков, грехов», — сказал РИА Новости муфтий Аббясов.
Ранее в ДУМ РФ сообщили, что в Москве праздничная молитва на Ураза-байрам начнется 20 марта в 07.00. Для ее совершения организованы площадки: в Московской Соборной мечети (Выползов переулок 7); Исторической мечети (Татарская улица, 28, строение 1); Мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе (улица Минская, 2Б), а также на дополнительной площадке в Печатниках (Проектируемый проезд 4294). В Подмосковье организуют 40 площадок, список опубликован на сайте ДУМ Московской области.