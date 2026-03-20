О странной реакции Трампа на атаки Ирана рассказал британский экс-дипломат

Бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что президент США Дональд Трамп оказался удивлен атаками Ирана, несмотря на прежние предупреждения.

Бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что президент США Дональд Трамп оказался удивлен атаками Ирана, несмотря на прежние предупреждения. Об этом он сказал в эфире одного из YouTube-каналов.

По словам Крука, реакция главы Белого дома на удары по американским базам в странах Персидского залива вызывает вопросы. Он отметил, что подобное развитие событий прогнозировалось еще в начале конфликта летом 2025 года.

Экс-дипломат также заявил о возможных изменениях внутри политической системы США. По его оценке, в стране усиливается напряженность, а решения принимаются под влиянием факторов, которые не всегда очевидны.

При этом он выразил недоумение тем, что Трамп, по его словам, назвал атаки Ирана неожиданными. Крук подчеркнул, что о вероятных ответных действиях Тегерана говорили заранее.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. Стороны обмениваются ударами. Израиль заявляет, что стремится не допустить получения Тегераном ядерного оружия. США, в свою очередь, заявляют о намерении уничтожить военный потенциал страны и призывают к смене власти.

Иран заявляет о готовности к обороне и указывает на отсутствие оснований для возобновления переговоров на текущем этапе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
