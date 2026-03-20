Адвокат Салкин раскрыл, требуется ли разрешение для остекления балкона

Собственник квартиры не может по своему усмотрению решать вопрос об остеклении балкона. Балкон связан не только с конкретной квартирой, но и с фасадом дома, а фасад относится к общему имуществу собственников. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат Михаил Салкин.
«Поэтому если остекление меняет внешний вид дома, затрагивает фасад, ограждающие или иные общие конструкции, действовать в одностороннем порядке нельзя. В таком случае возможны претензии со стороны управляющей компании, соседей и даже требование о демонтаже через суд. Если речь идёт не о новом остеклении, а о замене уже существующей конструкции без изменения параметров, без вмешательства в несущие элементы и без ухудшения внешнего облика дома, рисков меньше», — заявил специалист.
Когда новый собственник хочет отказаться от уже имеющегося остекления, ему также не стоит просто снимать конструкцию по своему решению, предупредил юрист.
«Сначала нужно выяснить, было это остекление предусмотрено проектом дома или это самовольная переделка прежнего владельца. Если остекление является частью общего архитектурного решения, его демонтаж тоже может быть признан незаконным», — заключил собеседник RT.
