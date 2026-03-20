Песков: позиция РФ по участию в Совете мира пока не сформирована

Россия пока не приняла решение об участии в Совете мира, созданном при участии США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете «Известия».
По его словам, на данный момент позиция по этому вопросу не сформирована.
Совет мира был учрежден 22 января, 19 стран подписали его устав в Давосе. Организация создавалась при активном участии США.
Изначально структура предназначалась для управления сектором Газа в рамках договоренностей между Израилем и ХАМАС, при этом данный формат был утвержден ООН. Впоследствии Вашингтон стал продвигать идею использования совета для предотвращения и урегулирования конфликтов в других регионах.