Песков: позиция РФ по участию в Совете мира пока не сформирована

Россия пока не приняла решение об участии в Совете мира, созданном при участии США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия пока не приняла решение об участии в Совете мира, созданном при участии США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете «Известия».

По его словам, на данный момент позиция по этому вопросу не сформирована.

Совет мира был учрежден 22 января, 19 стран подписали его устав в Давосе. Организация создавалась при активном участии США.

Изначально структура предназначалась для управления сектором Газа в рамках договоренностей между Израилем и ХАМАС, при этом данный формат был утвержден ООН. Впоследствии Вашингтон стал продвигать идею использования совета для предотвращения и урегулирования конфликтов в других регионах.

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
