Немецкий доброволец рассказал о желании получить гражданство России

Гражданин Германии Мартин Меерхофф, который добровольно вступил в ряды одного из подразделений Министерства обороны России, поделился с ТАСС своими планами относительно будущего. Он признался, что его главная цель — получение российского паспорта, на что он очень рассчитывает.
Как рассказал Меерхофф, в прошлом году он уже перебрался в Россию на постоянное место жительства и оформил разрешение на временное проживание. Ему известно об указе президента Владимира Путина, который дает право на гражданство после года службы в зоне специальной военной операции. Немецкий доброволец подчеркнул, что для него участие в СВО — это не просто формальность, а вопрос личной чести.
Возвращение на родину он исключает, поскольку там его ожидает тюремное заключение. Да и сама жизнь в Европе, особенно в Германии, ему претит: по его выражению, родная страна превратилась в «сумасшедший дом».
Мартин признался, что интерес к России зародился у него еще в детстве — его всегда привлекала русская литература, музыка и культура. Свои первые ощущения от приезда в Россию он описал как возвращение домой после очень долгого пути.
Ранее сообщалось, что в России назвали последний крупный узел обороны ВСУ.
