ЕС решил усилить свои морские миссии из-за блокировки Ормузского пролива

Евросоюз планирует усилить военно-морские операции Aspides и Atalanta, но не намерен менять мандат, говорится в заключении саммита ЕС.

Источник: Reuters

«Европейский совет подчеркивает роль морских оборонительных операций ЕС EUNAVFOR ASPIDES и EUNAVFOR ATALANTA и призывает к их усилению большим количеством ресурсов в соответствии с их соответствующими мандатами», — говорится в сообщении.

Также в европейском совете поприветствовали усиление координации с партнерами в регионе, чтобы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

После начала военной операции на Ближнем Востоке 28 февраля судоходство в Ормузском проливе, через который проходит до 20% мировой нефти, упало в 30 раз, сообщал Sky News. С начала ормузского кризиса цена марки Brent выросла на 10%.

