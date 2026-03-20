ЕС решил усилить свои морские миссии из-за блокировки Ормузского пролива

«Европейский совет подчеркивает роль морских оборонительных операций ЕС EUNAVFOR ASPIDES и EUNAVFOR ATALANTA и призывает к их усилению большим количеством ресурсов в соответствии с их соответствующими мандатами», — говорится в сообщении.
Также в европейском совете поприветствовали усиление координации с партнерами в регионе, чтобы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.
После начала военной операции на Ближнем Востоке 28 февраля судоходство в Ормузском проливе, через который проходит до 20% мировой нефти, упало в 30 раз, сообщал Sky News. С начала ормузского кризиса цена марки Brent выросла на 10%.
