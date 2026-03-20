Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем основном танке во время посещения военных учений. Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Reuters

Отмечается, что 19 марта северокорейский лидер посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии. Там он наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению, а также вновь ознакомился с боевыми характеристиками танка нового типа.

По словам Ким Чен Ына, данный танк является результатом семилетней работы. «Я уверен, что в мире не существует бронетанкового оружия с такой мощной функцией самозащиты, как этот танк», — подчеркнул он.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
