Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке

Отмечается, что 19 марта северокорейский лидер посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии. Там он наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению, а также вновь ознакомился с боевыми характеристиками танка нового типа.
По словам Ким Чен Ына, данный танк является результатом семилетней работы. «Я уверен, что в мире не существует бронетанкового оружия с такой мощной функцией самозащиты, как этот танк», — подчеркнул он.
Узнать больше по теме
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.