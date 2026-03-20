Ким Чен Ын с дочерью прокатился на новом танке

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э прокатился на танке во время посещения военных учений.
Об этом говорят кадры, которые публикует ЦТАК.
Лидер КНДР посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии. Он наблюдал за наступательными учениями пехотинцев и танкистов.
Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил предприятие, приступившее к производству нового пистолета, и лично ознакомился с его боевыми характеристиками.
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.Читать дальше