Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Приведет к гибели»: в США пришли в ужас из-за недавних событий вокруг Ирана

Американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире программы Breaking Points заявил, что недавние события вокруг Ирана поставили Соединенные Штаты в крайне опасное положение.

По его мнению, эскалация между Израилем и Ираном, затронувшая ключевые энергетические объекты, вынудила Вашингтон вмешаться и фактически пригрозить своему ближайшему союзнику.

Как пояснил эксперт, ситуация вышла из-под контроля после того, как израильские силы нанесли удар по газовому месторождению Южный Парс, а Тегеран ответил на это. Реакцией рынка стал резкий скачок цен на нефть, достигший отметки около 115 долларов за баррель.

Миршаймер подчеркнул, что это настоящая катастрофа не только для американской, но и для всей мировой экономики. Именно поэтому, по его словам, президент Трамп был вынужден дать израильтянам четкий сигнал о недопустимости повторения подобных действий.

Профессор предупредил, что развитие событий по худшему сценарию приведет к росту цен не только на топливо, но и на продукты питания. Это спровоцирует новую волну инфляции, затормозит экономический рост и обернется тяжелыми последствиями для миллионов людей по всему миру.

В сложившейся ситуации, по оценке Миршаймера, стратегическое преимущество на стороне Ирана. Тегеран способен нанести колоссальный урон международной экономике, а у США практически нет рычагов, чтобы этому воспрепятствовать. Политолог резюмировал, что Америка оказалась в опасной ловушке, и с течением времени ее положение будет только ухудшаться.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что специализированный интернет-портал Iran War Cost Tracker, занимающийся подсчетом военных расходов, опубликовал новые данные о стоимости военной кампании США против Ирана.

