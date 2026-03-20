Минздрав проработает включение в ОМС профгигиены полости рта детям

Минздрав России занимается вопросом включения процедуры профессиональной гигиены полости рта в программу бесплатных медуслуг для несовершеннолетних.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документ.
«Вопросы прорабатываются», — указано в ответе замглавы ведомства Евгении Котовой.
Ранее специалист дентальной гигиены Станислава Путняя рассказала, что одной зубной щётки для здоровья полости рта недостаточно.
Главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) д. м. н. Алина Дмитрова рассказала, что исправление прикуса у взрослого человека может занять до трёх лет.