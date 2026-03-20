Кустурица объявил звездный состав актеров в фильме по повести Распутина

БЕЛГРАД, 20 мар — РИА Новости. Фильм по повести Валентина Распутина «Последний срок» соберет на съемочной площадке элиту сербского актерского цеха, сообщил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Сценарий по повести Распутина Кустурица написал совместно с 30-летним коллегой Давидом Яковлевичем, фильм «Усекновение» 2022 года по сценарию которого имел большой успех в Сербии.
«Главные роди будут исполнять Йована Гаврилович, Андрия Милошевич, Тамара Драгичевич, Вахид Джанкович, Весна Тривалич, то есть элита сербского актерского цеха. А также непрофессиональные актеры, которых мы найдем, и они будут играть в этом фильме», — сказал Кустурица.