Кустурица объявил звездный состав актеров в фильме по повести Распутина

Эмир Кустурица: «Последний срок» соберет элиту сербского актерского цеха.

БЕЛГРАД, 20 мар — РИА Новости. Фильм по повести Валентина Распутина «Последний срок» соберет на съемочной площадке элиту сербского актерского цеха, сообщил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Сценарий по повести Распутина Кустурица написал совместно с 30-летним коллегой Давидом Яковлевичем, фильм «Усекновение» 2022 года по сценарию которого имел большой успех в Сербии.

«Главные роди будут исполнять Йована Гаврилович, Андрия Милошевич, Тамара Драгичевич, Вахид Джанкович, Весна Тривалич, то есть элита сербского актерского цеха. А также непрофессиональные актеры, которых мы найдем, и они будут играть в этом фильме», — сказал Кустурица.