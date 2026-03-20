О возможном ответе на атаки по газопроводам заявили в Турции

Турция может отреагировать на атаки по инфраструктуре газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкого политического обозревателя Энвера Демиреля Йылмаза.
Ранее «Газпром» сообщил, что в период с 17 по 19 марта объекты, обеспечивающие экспорт газа, подверглись атакам. По данным российской стороны, удары наносились беспилотниками по компрессорным станциям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки атак продолжаются и усиливаются.
Источник в турецком правительстве сообщил РИА Новости, что Анкара изучает поступившую информацию.
По оценке эксперта, Турция располагает инструментами для ответа, включая контроль над проливами, участие в механизмах зернового коридора и влияние на логистику в Черном море. Он отметил, что ситуация затрагивает стратегические интересы страны.
Йылмаз также указал, что атаки произошли на фоне снижения поставок газа после удара по иранскому месторождению «Парс». По его данным, потери Турции составили около 10−15%.
Эксперт считает, что действия могут выходить за рамки военных задач и иметь политический характер. Он также допустил, что на ситуацию могут влиять внешние игроки.
Вопрос безопасности газопроводов обсуждался 17 марта в телефонном разговоре глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о рисках атак на газовую инфраструктуру и предупреждал о возможных попытках их подрыва.
Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» обеспечивают поставки российского газа в Турцию через Черное море. Одна из ниток «Турецкого потока» также используется для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Читайте также: «Балашихинский маньяк» Сергей Ряховский: 18 убийств и пустота между ними.