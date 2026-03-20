Специалиста по закупкам дронов для ВСУ ищут для посольства США в Киеве

Госдепартамент США открыл вакансию специалиста, который будет координировать закупки дронов и другой техники для украинских силовых структур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.
Должность оформлена как советник по перспективным технологиям и уполномоченный представитель по контрактам при посольстве США в Киеве. Зарплата может достигать 150 тысяч долларов в год.
Согласно документам, специалист будет заниматься закупками беспилотников и систем противодействия им для полиции, пограничной службы и нацгвардии Украины.
В обязанности входит контроль многомиллионных контрактов, формирование технических требований к оборудованию, надзор за поставками, приемка выполненных работ и согласование выплат подрядчикам.
Кандидат должен иметь гражданство США, опыт управления крупными федеральными контрактами и возможность получить доступ к секретной информации.
Контракт рассчитан на один год с возможностью продления до пяти лет.
