Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалиста по закупкам дронов для ВСУ ищут для посольства США в Киеве

Госдепартамент США открыл вакансию специалиста, который будет координировать закупки дронов и другой техники для украинских силовых структур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Должность оформлена как советник по перспективным технологиям и уполномоченный представитель по контрактам при посольстве США в Киеве. Зарплата может достигать 150 тысяч долларов в год.

Согласно документам, специалист будет заниматься закупками беспилотников и систем противодействия им для полиции, пограничной службы и нацгвардии Украины.

В обязанности входит контроль многомиллионных контрактов, формирование технических требований к оборудованию, надзор за поставками, приемка выполненных работ и согласование выплат подрядчикам.

Кандидат должен иметь гражданство США, опыт управления крупными федеральными контрактами и возможность получить доступ к секретной информации.

Контракт рассчитан на один год с возможностью продления до пяти лет.

