Фон дер Ляйен исключила закупки газа из РФ даже при отключении энергии в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность того, чтобы разрешить странам Европейского союза покупать газ из России, даже если в Европе будет нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии.
Она подчеркнула, что у объединения имеется четкая цель, которой в Евросоюзе намерены придерживаться.
— Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию, — заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на вопрос журналиста издания Financial Times об отказе от импорта российского СПГ даже в случае, если это будет означать энергетический кризис в Европе.
После решений Урсулы фон дер Ляйен в отношении энергоресурсов из РФ для нее наступает «зима». Так ранее ситуацию с энергетикой в ЕС прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. До этого он уже обращал внимание, что стоимость газа в Европе выросла на 26 процентов буквально за сутки.