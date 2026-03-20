Фон дер Ляйен исключила закупки газа из РФ даже при отключении энергии в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность того, чтобы разрешить странам Европейского союза покупать газ из России, даже если в Европе будет нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии.

Она подчеркнула, что у объединения имеется четкая цель, которой в Евросоюзе намерены придерживаться.

— Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию, — заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на вопрос журналиста издания Financial Times об отказе от импорта российского СПГ даже в случае, если это будет означать энергетический кризис в Европе.

После решений Урсулы фон дер Ляйен в отношении энергоресурсов из РФ для нее наступает «зима». Так ранее ситуацию с энергетикой в ЕС прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. До этого он уже обращал внимание, что стоимость газа в Европе выросла на 26 процентов буквально за сутки.

16 марта Урсула фон дер Ляйен высказалась, что нападение Израиля и Соединенных Штатов на Иран подрывает экономику Евросоюза в связи с продолжительными перебоями в поставках нефти и газа из Персидского залива. Она сообщила, что объединение примет меры для снижения цен на энергоносители.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше