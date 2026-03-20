Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо: В Херсоне создали сеть агентуры для поиска мужчин призывного возраста

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские власти организовали в Херсоне агентурную сеть. Её цель — выявлять мужчин призывного возраста и отправлять в Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Источник: Life.ru

«Мужчин в Херсоне осталось мало и по улицам они стараются ходить как можно меньше. Поэтому людоловы из ТЦК работают адресно. По нашим данным, информацию о мужчинах призывного возраста полиция и СБУ собирают через агентурную сеть», — приводит слова Сальдо ТАСС.

По словам губернатора, в части Херсонской области, которую контролируют украинские войска, мобилизацию проводят «максимально жёстко и бесчеловечно».

Ранее Вооружённые силы Украины мобилизовали человека с удалённой селезёнкой. Военнослужащий сообщил о своём состоянии ещё на этапе комиссии. Он уточнил, что после прибытия в часть снова сказал медикам об отсутствии селезёнки, однако это не повлияло на его статус. Виктор Бойчук добавил, что возможность избежать мобилизации существовала. По его словам, за это требовали около $20 тыс., но у него не было таких средств.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.