Сальдо: В Херсоне создали сеть агентуры для поиска мужчин призывного возраста

Ранее Вооружённые силы Украины мобилизовали человека с удалённой селезёнкой. Военнослужащий сообщил о своём состоянии ещё на этапе комиссии. Он уточнил, что после прибытия в часть снова сказал медикам об отсутствии селезёнки, однако это не повлияло на его статус. Виктор Бойчук добавил, что возможность избежать мобилизации существовала. По его словам, за это требовали около $20 тыс., но у него не было таких средств.