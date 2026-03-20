К газовому кризису Судного дня движется мир из-за Ближнего Востока

Мировой рынок газа может столкнуться с длительным кризисом на фоне военных действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика платформы MST Marquee Саула Кавоника.
По его оценке, перебои с поставками сжиженного природного газа могут сохраняться месяцы и даже годы, даже в случае завершения боевых действий.
Агентство указывает, что дефицит уже ощущается в странах Азии с развивающейся экономикой. Значительная часть этих государств зависит от поставок СПГ из Катара. В частности, Пакистан получает оттуда до 99% импортируемого газа.
Одним из ключевых факторов стало повреждение газового комплекса Рас-Лаффан в Катаре, который ранее подвергся атакам. По данным источников, повреждены 14 производственных линий. Их восстановление может занять годы.
Bloomberg отмечает, что каждая неделя простоя крупнейшего в мире СПГ-завода приводит к значительным потерям энергии на глобальном рынке.
На этом фоне Катар может усилить инвестиции за рубежом, чтобы снизить риски для поставок.
Ситуация также осложняется ограничением движения через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа из стран Персидского залива. Это уже влияет на экспорт и добычу энергоресурсов в регионе.
