К газовому кризису Судного дня движется мир из-за Ближнего Востока

Мировой рынок газа может столкнуться с длительным кризисом на фоне военных действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика платформы MST Marquee Саула Кавоника.

По его оценке, перебои с поставками сжиженного природного газа могут сохраняться месяцы и даже годы, даже в случае завершения боевых действий.

Агентство указывает, что дефицит уже ощущается в странах Азии с развивающейся экономикой. Значительная часть этих государств зависит от поставок СПГ из Катара. В частности, Пакистан получает оттуда до 99% импортируемого газа.

Одним из ключевых факторов стало повреждение газового комплекса Рас-Лаффан в Катаре, который ранее подвергся атакам. По данным источников, повреждены 14 производственных линий. Их восстановление может занять годы.

Bloomberg отмечает, что каждая неделя простоя крупнейшего в мире СПГ-завода приводит к значительным потерям энергии на глобальном рынке.

На этом фоне Катар может усилить инвестиции за рубежом, чтобы снизить риски для поставок.

Эскалация в регионе связана с ударами США и Израиля по объектам на территории Ирана, начатыми 28 февраля. Иран отвечает ударами по Израилю и американским объектам в регионе.

Ситуация также осложняется ограничением движения через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа из стран Персидского залива. Это уже влияет на экспорт и добычу энергоресурсов в регионе.

Читайте также: О возможном ответе на атаки по газопроводам заявили в Турции.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше