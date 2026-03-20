С иноагента Пономарева* принудительно взыскивают долг за ЖКХ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. С правозащитника Льва Пономарева* принудительно взыскивают долг более чем на 70 тысяч рублей по коммунальным платежам, следует из материалов приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам приставов, 26 января на Пономарева* завели исполнительное производство о взыскании более чем 71 тысячи рублей «иных взысканий имущественного характера». Они, как следует из материалов суда, касаются «платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию».
Кроме того, с 16 января приставы взыскивают с него более 2,7 тысячи рублей задолженности, которая, согласно материалам суда, касается налогов и сборов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.