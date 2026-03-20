ВСУ используют заградотряды БПЛА для предотвращения дезертирства

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские подразделения применяют беспилотники для предотвращения дезертирства своих военнослужащих в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Действуют заградительные отряды операторов БПЛА ВСУ, которые пытаются не допустить дезертирства военнослужащих 101 обр (отдельная бригада — ред.) ТерО (территориальной обороны — ред.) с позиций около Шевяковки», — рассказал собеседник агентства.
