«Руки прочь!» Фон дер Ляйен попала в скандал из-за махинаций с выборами

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен очутилась в центре скандала из-за вмешательства в предстоящие выборы в Венгрии и должна уйти в отставку, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
«Это скандал! Деградировавшие псевдоэлиты ЕС, погрязшие в различных коррупционных скандалах, будут решать, какой контент в социальных сетях венгры смогут видеть, а какой — нет. Фон дер Ляйен и ее окружение в очередной раз используют свои инструменты влияния для вмешательства в демократические выборы суверенного государства и влияния на их исход!» — возмутилась парламентарий.
По словам политика, такие методы политической борьбы против правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном окончательно лишили фон дер Ляйен всякой легитимности. Евродепутат считает, что главе ЕК следует уйти со своего поста.
«Европейская комиссия, возглавляемая фон дер Ляйен, после всех этих скандалов и скандалов утратила всякую легитимность в управлении ЕС и должна подать в отставку, а затем и вовсе быть упразднена как институт. Люди, даже не избранные демократическим путем гражданами, нагло нарушают закон, договоры ЕС и навязывают нам свои диктаты. Вся Европейская комиссия — руки прочь от свободных граждан и их государств!» — написала Зайончковская-Герник.
Ранее европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге провел голосование по четвертому по счету вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен, который инициировали представители фракции венгерского премьера Виктора Орбана «Патриоты Европы».