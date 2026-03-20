Чиновникам Братска поднимут зарплату

Муниципальным служащим Братска проиндексируют зарплату. Соответствующий проект решения рассмотрят в городской думе на слушаниях 24 марта. Повестка заседания размещена на сайте представительного органа власти, там же размещен текст проекта решения, передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Согласно документу, чиновникам планируется увеличить размеры должностных окладов и ежемесячных надбавок за классный чин в 1,057 раза (то есть на 5,7%). При этом индексация коснется уже выплаченных зарплат — в документе указывается, что повышение рассчитывается с 1 января текущего года. Помимо этого проект решения Думы Братска предусматривает индексацию окладов и надбавок в 1,01 раза (или на 1%), начисленных в декабре 2025 года.

Ранее администрация Братска с 1 января текущего года проиндексировала заработную плату сотрудникам муниципальных учреждений. Повышение зарплаты бюджетникам в Братске также составило 5,7% по аналогии с индексацией должностных окладов работников государственных учреждений.