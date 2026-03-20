Чиновникам Братска поднимут зарплату

Согласно документу, чиновникам планируется увеличить размеры должностных окладов и ежемесячных надбавок за классный чин в 1,057 раза (то есть на 5,7%). При этом индексация коснется уже выплаченных зарплат — в документе указывается, что повышение рассчитывается с 1 января текущего года. Помимо этого проект решения Думы Братска предусматривает индексацию окладов и надбавок в 1,01 раза (или на 1%), начисленных в декабре 2025 года.