Фон дер Ляйен призвали уйти в отставку после обвинений о вмешательстве в выборы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре политического конфликта после обвинений во вмешательстве в выборы в Венгрии. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.
По ее словам, действия руководства ЕС якобы направлены на влияние на содержание информации, доступной венгерским пользователям, и на ход избирательного процесса. В связи с этим парламентарий потребовала отставки главы Еврокомиссии.
Депутат также заявила, что такие действия, по ее оценке, подрывают легитимность руководства ЕС и ставят под сомнение его полномочия.
На фоне этих заявлений в Европарламенте ранее рассматривался вопрос о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Инициаторами выступили представители фракции «Патриоты Европы», связанной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Голосование прошло на пленарной сессии в Страсбурге. Речь идет уже о четвертой попытке вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии.
Читайте также: В ЕС назвали итоговый 24-страничный документ саммита необъятным.