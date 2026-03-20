Фон дер Ляйен призвали уйти в отставку после обвинений о вмешательстве в выборы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре политического конфликта после обвинений во вмешательстве в выборы в Венгрии. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

По ее словам, действия руководства ЕС якобы направлены на влияние на содержание информации, доступной венгерским пользователям, и на ход избирательного процесса. В связи с этим парламентарий потребовала отставки главы Еврокомиссии.

Депутат также заявила, что такие действия, по ее оценке, подрывают легитимность руководства ЕС и ставят под сомнение его полномочия.

На фоне этих заявлений в Европарламенте ранее рассматривался вопрос о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Инициаторами выступили представители фракции «Патриоты Европы», связанной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Голосование прошло на пленарной сессии в Страсбурге. Речь идет уже о четвертой попытке вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии.

Читайте также: В ЕС назвали итоговый 24-страничный документ саммита необъятным.

