Хейсканен: поддерживающих РФ журналистов как Боке затравили на родине

Поездки на родину иностранных журналистов, поддерживающих РФ, могут обернуться «поездкой в подвал СБУ», многие зарубежные журналисты подверглись травле, а их родственники столкнулись с серьезными проблемами. Так финский военкор Кости Хейсканен в разговоре с aif.ru прокомментировал слова французского журналиста Адриана Боке, попросившего помощи для своей семьи у российского лидера.
Ранее французский журналист Адриан Боке заявил, что ему и его семье угрожает смертельная опасность из-за его взглядов на Россию. Он попросил помочь президента РФ Владимира Путина защитить его семью. На квартиру, где живет девятилетняя дочь журналиста, наложили арест.
«Адриан Боке, заявивший в 2022 году о зверствах “азовцев”*, которые он сам видел, обратился к президенту. Он, как и многие другие иностранные журналисты, в том числе и я, подвергся на родине жуткой критике и травле, закрытием счетов, столкнулся с пакостями родственникам. Власти на родине сделали все, чтобы иностранные журналисты, поддерживающие РФ, не могли жить в своих странах», — сказал Хейсканен.
По мнению финского военкора, поезда домой за рубеж может обернуться для иностранного журналиста плачевными последствиями.
«Сейчас поездка за рубеж может оказаться поездкой в подвал СБУ. Как это мы сейчас наблюдаем с Александром Бутягиным, которого Польша хочет передать Украине. Это вопиющий случай, этот человек никак не относится к военным, его задержали только за то, что он в Крыму делал раскопки. До какого маразма дошла Европа. Поэтому всем иностранным журналистам, которые были в Донбассе, поддерживают РФ, ни в коем случае не стоит ездить через Европу в свои страны. Эти катания могут привести к серьезным последствиям», — подчеркнул Хейсканен.
Некоторые из иностранных журналистов «стали изгоями в своих странах и сейчас не имеют средств к существованию», добавил собеседник aif.ru. «Уверен, что Россия не бросит этих людей в трудную минуту», — подытожил финский военкор.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Адриан Боке может в любой момент приехать в РФ, где ему ничего не будет угрожать.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.