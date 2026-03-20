Хейсканен: поддерживающих РФ журналистов как Боке затравили на родине

Финский военкор Хейсканен выразил опасения, что поддерживающие РФ зарубежные журналисты при поездке домой через Европу могут оказаться «в подвале СБУ».

Источник: Аргументы и факты

Поездки на родину иностранных журналистов, поддерживающих РФ, могут обернуться «поездкой в подвал СБУ», многие зарубежные журналисты подверглись травле, а их родственники столкнулись с серьезными проблемами. Так финский военкор Кости Хейсканен в разговоре с aif.ru прокомментировал слова французского журналиста Адриана Боке, попросившего помощи для своей семьи у российского лидера.

Ранее французский журналист Адриан Боке заявил, что ему и его семье угрожает смертельная опасность из-за его взглядов на Россию. Он попросил помочь президента РФ Владимира Путина защитить его семью. На квартиру, где живет девятилетняя дочь журналиста, наложили арест.

«Адриан Боке, заявивший в 2022 году о зверствах “азовцев”*, которые он сам видел, обратился к президенту. Он, как и многие другие иностранные журналисты, в том числе и я, подвергся на родине жуткой критике и травле, закрытием счетов, столкнулся с пакостями родственникам. Власти на родине сделали все, чтобы иностранные журналисты, поддерживающие РФ, не могли жить в своих странах», — сказал Хейсканен.

По мнению финского военкора, поезда домой за рубеж может обернуться для иностранного журналиста плачевными последствиями.

«Сейчас поездка за рубеж может оказаться поездкой в подвал СБУ. Как это мы сейчас наблюдаем с Александром Бутягиным, которого Польша хочет передать Украине. Это вопиющий случай, этот человек никак не относится к военным, его задержали только за то, что он в Крыму делал раскопки. До какого маразма дошла Европа. Поэтому всем иностранным журналистам, которые были в Донбассе, поддерживают РФ, ни в коем случае не стоит ездить через Европу в свои страны. Эти катания могут привести к серьезным последствиям», — подчеркнул Хейсканен.

Некоторые из иностранных журналистов «стали изгоями в своих странах и сейчас не имеют средств к существованию», добавил собеседник aif.ru. «Уверен, что Россия не бросит этих людей в трудную минуту», — подытожил финский военкор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Адриан Боке может в любой момент приехать в РФ, где ему ничего не будет угрожать.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше