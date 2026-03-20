Посол Украины в Венгрии Федор Шандор проходил службу не на передовой, а в тыловом подразделении территориальной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикации в соцсетях его сослуживцев.
По данным агентства, речь идет о первой роте 68-го батальона 101-й бригады Закарпатской теробороны. Один из бывших военнослужащих подразделения заявил, что эта рота неофициально называлась «депутатской».
Как утверждается, бойцы этого подразделения не находились на линии боевого соприкосновения. По словам автора публикации, Шандор не участвовал в боях на передовой.
Ранее сам Шандор заявлял, что вступил в подразделение в 2022 году и публиковал фотографии в военной форме. В интервью он говорил, что совмещал службу с преподаванием и проводил занятия для студентов онлайн.
В другом интервью украинскому телеканалу он сообщал, что его подразделение редко привлекается к боевым действиям. Он также упоминал случаи обстрелов, однако подробностей о месте службы не приводил.
По информации источников, подразделение базировалось в населенном пункте, где был доступ к интернету, что позволяло вести дистанционную работу.
