Тегеран подвергся нескольким авиаударам

Тегеран подвергся нескольким авиаударам в утренние часы 20 марта.

Тегеран подвергся нескольким авиаударам в утренние часы 20 марта.

Об этом пишет Al Jazeera.

«Были несколько авиаударов, по меньшей мере четыре или пять… Виден дым», — указано в публикации.

Авиаудары зафиксированы в центре и в восточной части иранской столицы.

Ранее сообщалось, что в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Тегеран нанёс удар по израильским самолётам-топливозаправщикам в израильском аэропорту Бен-Гурион.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше