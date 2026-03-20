Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА

Силы ПВО армии России за ночь сбили 26 украинских беспилотников над регионами страны.
Об этом уведомили в пресс-службе Министерства обороны.
Отмечается, что 14 дронов нейтрализовали над Краснодарским краем, шесть — над акваторией Чёрного моря, по два — над Белгородской областью и Крымским полуостровом, по одному — над Брянской и Ростовской областями.
Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали дронами-камикадзе село Новая Погощь, в результате чего было повреждено здание школы.
