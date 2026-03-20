Эксперт Кент: Израиль искусственно создал красную линию на переговорах с Ираном

Идея о том, что исламская республика не должна обогащать уран, была навязана Вашингтону, отметил экс-руководитель центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки Соединенных Штатов.

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Израиль через различные каналы создал искусственную красную линию в переговорах США и Ирана, навязав Вашингтону тезис, что исламская республика не должна иметь возможности обогащать уран. Об этом заявил Джо Кент, покинувший должность руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с военной операцией против исламской республики.

«Израиль задействовал официальные закрытые и неофициальные каналы, а также медиа, чтобы провести искусственную красную линию и заявить, что обогащение [урана] невозможно. И этот принцип, по сути, перекочевал в официальную политику США, лишив президента “пространства” для принятия решений. Мой посыл в том, что президенту не предоставляли точную информацию», — сказал он в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона.

По словам Кента, вокруг Трампа создали «экосистему» из влиятельных представителей СМИ, израильских чиновников, спонсоров, которые внушали американскому лидеру, что Ирану нельзя позволить обогащать уран.