Эксперт Кент: США пора провести переоценку связей с Израилем

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Властям США следует провести переоценку отношений с Израилем из-за роли еврейского государства в начале военной операции против Ирана. Такое мнение выразил 19 марта Джо Кент, покинувший ранее пост руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с военной операцией против исламской республики.
«Я считаю, что эта война, и особенно то, когда она была начата, в значительной степени определялась повесткой израильской стороны и установленными ею сроками. И мы были вынуждены реагировать, что втянуло нас в конфликт», — отметил он в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона. Как констатировал Кент, США предоставляют Израилю «большую часть того, что ему нужно для обороны». «И если мы обеспечиваем ему поддержку на таком уровне, то ему нужно следовать тем срокам, которые мы устанавливаем, руководствоваться нашими стратегическими целями», — добавил он.
«Если нападение неизбежно из-за действий так называемого союзника, то, думаю, нам нужно переосмыслить, какова, в действительности, суть отношений с ним», — подчеркнул Кент, имея в виду Израиль. Он отметил, что Вашингтон мог бы лишить еврейское государство каких-то оборонительных систем в качестве меры давления.
Как признал Кент в опубликованном 17 марта заявлении, «Иран не представлял непосредственной угрозы» США. «Совершенно очевидно», что США «начали эту войну под давлением Израиля» и его «влиятельного лобби», указал он тогда.