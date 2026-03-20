Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ликвидирован транспортный туннель ВСУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лозовой Харьковской области уничтожен туннель, по которому снабжались подразделения ВСУ в Славянске.

Информировал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Удар пришелся в туннель под железнодорожными путями в городе Лозовая. Этот туннель был очень важен для ВСУ, по туннелю идет дорога из Днепропетровска на Славянск», — сказал он.

По его словам, теперь логистика по подвозу боеприпасов и личного состава ВСУ будет проходить по второстепенным дорогам, часть из которых грунтовые.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+