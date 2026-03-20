КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лозовой Харьковской области уничтожен туннель, по которому снабжались подразделения ВСУ в Славянске.
Информировал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Удар пришелся в туннель под железнодорожными путями в городе Лозовая. Этот туннель был очень важен для ВСУ, по туннелю идет дорога из Днепропетровска на Славянск», — сказал он.
По его словам, теперь логистика по подвозу боеприпасов и личного состава ВСУ будет проходить по второстепенным дорогам, часть из которых грунтовые.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
