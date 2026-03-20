Российский боец на мотоцикле ускользнул от атаки четырех украинских дронов

Инструктор мотоподготовки 4-й бригады группировки «Южная» с позывным Механ избежал атаки четырех украинских дронов-камикадзе во время рейда. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел в ходе передвижения бойца на мотоцикле по открытой местности. В момент движения техника внезапно вышла из строя — у мотоцикла слетела цепь, после чего он резко остановился.

Военнослужащий немедленно покинул дорогу и укрылся в ближайших кустах. Практически сразу после этого над маршрутом прошли беспилотники, которые, по его словам, искали цель на открытом участке.

Дроны не обнаружили бойца и пролетели мимо. Таким образом, вынужденная остановка позволила избежать прямого удара.

Как уточнил «Механ», в случае продолжения движения он оказался бы в уязвимой точке маршрута — на повороте у труб, где, по его оценке, мог попасть под атаку.

По информации СМИ, военнослужащий считает, что именно техническая неисправность и своевременное укрытие сыграли ключевую роль в его спасении.

Читайте также: Власти сообщили о сотнях поврежденных квартир в Брянске после удара ВСУ.