РИА Новости: Успенская может заработать 85,5 млн рублей за концерт в Москве

Любовь Успенская может заработать за концерт в Москве 29 марта более 85,5 млн рублей за счёт продаж билетов.
Об этом пишет РИА Новости.
Цены на билеты на мероприятие стартуют с отметки в 2,5−3,5 тыс. рублей. Стоимость билета в партер — 4 тыс. рублей — 20 тыс. рублей. Также в продаже есть билеты в ложу стоимостью 380 тыс. рублей (19 человек).
Live Арена вмещает 11 тыс. посетителей. При этом уже продано около 78% всех билетов.
«При условии солд-аута Успенская заработает более 85,5 млн рублей», — говорится в публикации агентства.
Ранее агентство РИА Новости заявило, что артистка России Лариса Долина может заработать почти 3,5 млн рублей на проданных билетах на три концерта, которые пройдут в клубе Petter в Москве.