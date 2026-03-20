Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаров: фон дер Ляйен «уламывала» Зеленского запустить «Дружбу»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве пыталась договориться о запуске нефтепровода «Дружба».

Источник: Аргументы и факты

Во время визита в Киев председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с Владимиром Зеленским, целью которых было достижение договорённости о возобновлении работы нефтепровода «Дружба». По словам экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, занимавшего этот пост в 2010—2014 годах, Зеленский ответил решительным отказом.

Как отметил Азаров в беседе с ТАСС, данный визит стал частью усилий ЕК по поиску компромисса с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Фон дер Ляйен лично прибыла в украинскую столицу, чтобы убедить Зеленского дать согласие на запуск трубопровода, что позволило бы снять венгерское вето.

«Но, выйдя от него, она сказала: “Это неадекватный человек. Вот он просто неадекватен. Он категорически отказался”. То есть Урсула для него не авторитет. У него другой хозяин — англичане, американцы, но Урсула для него не авторитет», — указал экс-премьер Украины.

Транзит российской нефти по ветке «Дружбы» на нефтеперерабатывающие заводы Венгрии и Словакии был остановлен 27 января. В Будапеште полагают, что магистраль технически исправна, а приостановка поставок обусловлена политическими мотивами со стороны Киева.

18 марта фон дер Ляйен совместно с председателем Евросовета Антониу Кошта заявили о готовности Европейского союза оказать финансовую, техническую и экспертную поддержку для ремонта трубопровода, на котором, по утверждениям Украины, сохраняются повреждения.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше