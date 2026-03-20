Азаров: фон дер Ляйен «уламывала» Зеленского запустить «Дружбу»

Во время визита в Киев председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с Владимиром Зеленским, целью которых было достижение договорённости о возобновлении работы нефтепровода «Дружба». По словам экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, занимавшего этот пост в 2010—2014 годах, Зеленский ответил решительным отказом.
Как отметил Азаров в беседе с ТАСС, данный визит стал частью усилий ЕК по поиску компромисса с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Фон дер Ляйен лично прибыла в украинскую столицу, чтобы убедить Зеленского дать согласие на запуск трубопровода, что позволило бы снять венгерское вето.
«Но, выйдя от него, она сказала: “Это неадекватный человек. Вот он просто неадекватен. Он категорически отказался”. То есть Урсула для него не авторитет. У него другой хозяин — англичане, американцы, но Урсула для него не авторитет», — указал экс-премьер Украины.
Транзит российской нефти по ветке «Дружбы» на нефтеперерабатывающие заводы Венгрии и Словакии был остановлен 27 января. В Будапеште полагают, что магистраль технически исправна, а приостановка поставок обусловлена политическими мотивами со стороны Киева.
18 марта фон дер Ляйен совместно с председателем Евросовета Антониу Кошта заявили о готовности Европейского союза оказать финансовую, техническую и экспертную поддержку для ремонта трубопровода, на котором, по утверждениям Украины, сохраняются повреждения.