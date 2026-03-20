Кнайсль заявила о невозможности смены власти в Иране давлением США и Израиля

Карин Кнайсль заявила, что попытки США и Израиля изменить власть в Иране не приведут к результату. Об этом бывший министр иностранных дел Австрии сообщила в интервью РИА Новости.

По ее оценке, идея смены режима в Тегеране обсуждается на протяжении десятилетий, однако реализовать ее не удается. Кнайсль отметила, что ключевым фактором является масштаб страны и устойчивость ее политической системы.

Она указала, что даже после ударов, в результате которых погибли высокопоставленные представители иранского руководства, система управления продолжает функционировать. Государственные институты, по ее мнению, сохраняют работоспособность.

Кнайсль считает, что ликвидация отдельных фигур, включая высшее руководство, не приведет к разрушению власти. По ее словам, в Иране действует механизм замещения, позволяющий оперативно назначать новых руководителей.

Она также подчеркнула, что основные элементы политической структуры, включая верховного лидера и силовые формирования, продолжают действовать.

По данным РИА Новости, США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения.

В ответ Иран атакует цели на территории Израиля, а также объекты, связанные с американскими военными в регионе Ближнего Востока.

