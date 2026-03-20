Лукашенко поздравил белорусских мусульман с Ураза-байрамом

Он отметил, что данный праздник является одним из самых почитаемых, и символизирует духовную чистоту, сохранение традиций, преемственность и неразрывность поколений.
«Приоритеты, которые служат основой мира и согласия, одинаково близки и понятны людям разных конфессий», — говорится в тексте.
Президент подчеркнул, что белорусские мусульмане поддерживают атмосферу открытости.
Мусульмане Беларуси пользуются уважением за приверженность строгим нравственным ценностям, поддержание атмосферы веротерпимости и открытости, упрочение семейных традиций и бережное отношение к богатому духовному наследию предков", — добавил Лукашенко.
В исламе есть два самых главных праздника: Ураза-байрам, который посвящен окончанию Рамадана, а также Курбан-байрам — он приурочен к обрядам священного Хаджа в Мекку.
Эти праздники подвижные, фиксированной даты нет. До наступления дня разговения, мусульмане целый месяц соблюдали строгий пост: в светлое время суток ничего не ели и не предавались удовольствиям.