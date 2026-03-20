Лукашенко поздравил белорусских мусульман с Ураза-байрамом

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что данный праздник является одним из самых почитаемых, и символизирует духовную чистоту, сохранение традиций, преемственность и неразрывность поколений.

«Приоритеты, которые служат основой мира и согласия, одинаково близки и понятны людям разных конфессий», — говорится в тексте.

Президент подчеркнул, что белорусские мусульмане поддерживают атмосферу открытости.

Мусульмане Беларуси пользуются уважением за приверженность строгим нравственным ценностям, поддержание атмосферы веротерпимости и открытости, упрочение семейных традиций и бережное отношение к богатому духовному наследию предков", — добавил Лукашенко.

В исламе есть два самых главных праздника: Ураза-байрам, который посвящен окончанию Рамадана, а также Курбан-байрам — он приурочен к обрядам священного Хаджа в Мекку.

Эти праздники подвижные, фиксированной даты нет. До наступления дня разговения, мусульмане целый месяц соблюдали строгий пост: в светлое время суток ничего не ели и не предавались удовольствиям.

