Депутаты ЗС обсудили проблемы и перспективы развития курорта «Гора Соболиная»

Заместитель гендиректора ООО «Гранд Байкал Развитие» Виталий Барышников представил масштабные планы развития курорта: строительство гондольной канатной дороги, системы искусственного оснежения, летнего бассейна, второй очереди пешеходной тропы до высоты 1200 метров, новых отелей и термального комплекса, а также реновацию действующих объектов.
Отдельно он остановился на проблемах. В декабре 2024 года была введена в эксплуатацию новая канатная дорога «Восточная» стоимостью более 1,6 млрд рублей. Несмотря на подписанное соглашение с минтрансом о субсидии в 401,8 млн рублей, средства до сих пор не перечислены. Среди других задач — строительство подъездных дорог и парковок, подключение объектов к сетям водоснабжения и водоотведения ОЭЗ.
Мэр Байкальска Василий Темгеневский подчеркнул стратегическую роль города: «Развивая территорию южного Прибайкалья, мы решаем задачу развития внутреннего и внешнего туризма. Инфраструктура должна соответствовать имени Байкала». По его мнению, город должен стать связующим звеном между Бурятией, Монголией и Китаем.
— Туризм в Иркутской области должен развиваться при партнёрстве власти и бизнеса, обоюдном соблюдении взятых на себя обязательств. Общие усилия помогут региону двигаться вперёд, развивать туристическую отрасль, сохраняя уникальную байкальскую природу и повышая качество услуг, — резюмировал Александр Ведерников.