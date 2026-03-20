ЕС и Япония подключаются к восстановлению прохода через Ормузский пролив

Шесть государств, включая Великобританию, Германию и Японию, выразили готовность участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
В документе указано, что страны намерены присоединиться к международным усилиям по восстановлению прохода через стратегически важный маршрут. Речь идет о координации действий с государствами, уже начавшими подготовку соответствующих мер.
Главы государств обвинили Иран в атаках на гражданские суда и объекты инфраструктуры в Персидском заливе. Также отмечается, что фактическое закрытие Ормузского пролива создает риски для глобальных поставок энергоносителей и угрожает международной безопасности.
Отдельным пунктом обозначена поддержка стран, которые сильнее других пострадали от перебоев. Предполагается, что помощь будет оказываться при участии ООН и международных финансовых институтов.
По данным The Times от 19 марта, Великобритания начала координацию с США по подготовке планов снятия блокады пролива. При этом Лондон не рассматривает на данном этапе отправку военных кораблей в регион.
Ситуация в Ормузском проливе обострилась после начала конфликта на Ближнем Востоке. Судоходство на одном из ключевых нефтяных маршрутов оказалось фактически парализовано, ряд судов подвергся атакам со стороны иранских сил.
14 марта президент США Дональд Трамп призвал союзников направить военные корабли для защиты судов. Однако ряд стран отказался поддержать инициативу. Германия, Великобритания, Финляндия и Швеция заявили, что не готовы участвовать в операции, указав на отсутствие консультаций со стороны Вашингтона перед началом ударов по Ирану.
Ранее, 9 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о подготовке международной миссии по сопровождению судов через Ормузский пролив с участием европейских и других государств.
Читайте также: Кнайсль заявила о невозможности смены власти в Иране давлением США и Израиля.