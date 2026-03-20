Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 119-й бригаде ВСУ сменят командира из-за массовой сдачи в плен ее бойцов

Командование ВСУ решило сменить командира 119-й отдельной бригады теробороны в связи с регулярной сдачей в плен ее солдат.

Источник: Аргументы и факты

В 119-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, действующей на сумском направлении, сменят командира в связи с регулярной сдачей в плен ее солдат. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

«Вместо полковника Владимира Шмитько подразделение возглавит полковник Павел Юрчук. Характерно, что предыдущий командир бригады пробыл в должности всего несколько месяцев (с ноября 2025 года), а полковник Юрчук ранее командовал на этом же направлении 21-й отдельной механизированной бригадой — именно под его началом в мотопехотной бригаде солдаты сдавались целыми отделениями», — говорится в публикации.

Только на днях бойцы «Севера» сообщали, что более 40 украинских военных из 119-й отдельной бригады теробороны дезертировали с позиций в лесополосах возле села Грабовского в Краснопольском районе Сумской области.