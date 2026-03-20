Чемпион Украины по картингу обучает бойцов ВС России в зоне СВО

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие проходили обучение с использованием западного вооружения, однако в боевых условиях получали другое снаряжение. По словам военнопленного Андрея Гриценко, на полигонах применялись пулемёты Minimi и Minimag. При этом в зоне боевых действий бойцам выдавали автоматы Калашникова и гранаты Ф-1. Он также отметил, что часть военнослужащих использовала устаревшие образцы оружия.