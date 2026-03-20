ВС РФ за месяц уничтожили 65 складов ВСУ в Харьковской области

Российские военные, задействованные в зоне специальной военной операции, активно применяют беспилотную авиацию для поражения тыловой инфраструктуры противника. Как сообщил РИА Новости представитель подразделения с позывным «Карта», специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала месяца ликвидировали на территории Харьковской области более 65 объектов, принадлежащих Вооруженным силам Украины.
По словам собеседника агентства, среди уничтоженных целей — склады и полевые пункты хранения, где размещались боеприпасы, топливо, провиант и другие материальные средства. Выявлению этих объектов предшествует тщательная воздушная разведка, в ходе которой фиксируются места выгрузки и временного хранения горюче-смазочных материалов, а также логистические точки ВСУ.
Для нанесения ударов, как пояснил «Карта», подразделения применяют широкий арсенал средств. В работу идут ударные FPV-дроны, а также коптеры, оснащенные системами сброса. Используются осколочно-фугасные и зажигательные боеприпасы, позволяющие эффективно поражать обнаруженные цели.
