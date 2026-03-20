Логистика, порты и техника: что объединяет Беларусь и Мурманскую область

— Товарооборот растет. Республика Беларусь — один из самых крупных наших внешнеторговых партнеров. Только за 2025 год товарооборот вырос в 4,5 раза. И большой объем в товарообороте — экспорт той продукции, которая производится в Мурманской области. В соответствии с теми договоренностями, которые были на прошлой встрече, и с учетом нашей постоянной работы с белорусскими партнерами, друзьями у нас активно идет закупка горнодобывающей техники. Это БелАЗы для наших предприятий. Сейчас их порядка 300, и в этом году будет закуплен еще не один десяток единиц БелАЗ. Кроме того, мы в рамках программы обновления общественного транспорта, а он у нас один из самых новых в России, закупили много автобусов и троллейбусов, и вообще парк общественного транспорта, который у нас используется, на треть состоит из произведенного в Беларуси.