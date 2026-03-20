Логистика, порты и техника: что объединяет Беларусь и Мурманскую область

Беларусь с Кольским Севером связывают давние торгово-экономические отношения. Соглашение о сотрудничестве между правительством республики и администрацией Мурманской области было подписано в декабре 1994 года. На самом деле история сотрудничества намного глубже и многограннее. Еще во времена СССР тысячи белорусов отправились в Арктику, чтобы осваивать этот северный регион. Многие породнились с этим суровым, но удивительно красивым краем навсегда. Сегодня Мурманская область занимает седьмое место среди российских регионов по количеству проживающих здесь белорусов.
Недавно завершился официальный визит губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Беларусь. Мощный горнопромышленный комплекс российского региона нуждается в современной автотехнике. На Кольском полуострове работают тысячи МАЗов, БелАЗов, тракторов «Беларус» и другой техники. О сотрудничестве региона с республикой в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь рассказал глава области.
— Андрей Владимирович, вы неоднократно посещали Беларусь. Например, в 2022 году на встрече с президентом Александром Лукашенко детально обсуждали вопрос взаимного товарооборота. Тогда прозвучала цифра, что он составлял порядка 100 миллионов в долларовом эквиваленте. Как изменилась ситуация сегодня и за счет чего достигается рост?
— Товарооборот растет. Республика Беларусь — один из самых крупных наших внешнеторговых партнеров. Только за 2025 год товарооборот вырос в 4,5 раза. И большой объем в товарообороте — экспорт той продукции, которая производится в Мурманской области. В соответствии с теми договоренностями, которые были на прошлой встрече, и с учетом нашей постоянной работы с белорусскими партнерами, друзьями у нас активно идет закупка горнодобывающей техники. Это БелАЗы для наших предприятий. Сейчас их порядка 300, и в этом году будет закуплен еще не один десяток единиц БелАЗ. Кроме того, мы в рамках программы обновления общественного транспорта, а он у нас один из самых новых в России, закупили много автобусов и троллейбусов, и вообще парк общественного транспорта, который у нас используется, на треть состоит из произведенного в Беларуси.
Активно также развивается все, что касается сервиса. Например, для БелАЗа открыт сервисный центр. Более того, работает специальная лаборатория в филиале Арктического университета в Апатитах, которая помогает готовить специалистов для обслуживания техники БелАЗ. Мы также активизировали поставки морепродуктов в Беларусь. Что касается вот такой близости и связей Беларуси и Мурманской области, например, мы активно закупаем БелАЗы, а та сталь, которая используется при их производстве, это продукция «Северстали». А сырье для этой продукции — это Оленегорский горно-обогатительный комбинат, который находится в Мурманской области. Поэтому мы абсолютно неразрывно вместе работаем.
— Вы отметили, что в области используется большое количество городского транспорта, произведенного в Беларуси. Мы знаем, что не так давно Минский автомобильный завод специально для северных регионов России выпустил автобус особой комплектации, который может эксплуатироваться в условиях сильных морозов. Такая техника тоже у вас есть? Довольны горожане и вы как руководитель?
— Да. Сейчас мы ждем на тест электробус, как раз настроенный под северные условия. А что касается техники, которая уже эксплуатируется, то предприятия довольны и наши жители тоже.
— Вы подчеркнули такую уникальную кооперацию «металл — БелАЗ», и все это работает в едином ключе. Но если говорить о планах, может быть, регион заинтересован в открытии совместного сборочного производства?
— Да, это возможно. Более того, и президент Беларуси во время нашей встречи сообщил о готовности создавать именно совместные предприятия. Одно из таких предприятий стратегического плана, которое интересно и республике, и Мурманской области, это морской терминал для отправки той продукции, которая производится в Беларуси — прежде всего это удобрения и другие товары, и в приеме, в том числе грузов, которые могут использоваться и для республики, и идти транзитом другим потребителям.
Поэтому развитие Северного морского пути и Арктики является приоритетом для нашей страны. Наш президент Владимир Путин сформулировал весь набор поручений по этому поводу, как раз находясь в Мурманске в марте прошлого года, где проводился Международный арктический форум. И совершенно очевидно, что с учетом развития Северного морского пути, как удобной альтернативной магистрали и маршрута для морской торговли, с учетом опять же того, что сегодня в мире происходит, это еще лишь подталкивает наших партнеров пользоваться этим маршрутом.
Поэтому вот этот проект мы очень детально обсудили на встрече с Александром Лукашенко.
— Намечены ли уже сроки реализации этого масштабного проекта?
— Сроки мы пока озвучивать не будем, потому что, с одной стороны, и подписано соглашение, и наши партнеры из Беларуси зарегистрировали юридическое лицо на территории Мурманской области — оно получило статус арктического резидента. Мы зарезервировали соответствующий земельный участок за этим проектом, но, естественно, сейчас мы ищем финальную конструкцию с точки зрения именно объема груза, который может пойти из республики на экспорт через Мурманск. В том числе договорились детально проработать возможности приема грузов, например, из Китая. Наши китайские партнеры тоже активно заинтересованы в работе с Мурманском. Поэтому сейчас мы договорились сложить финансово-экономическую модель и уже детализироваться с точки зрения финального решения, в какой срок, какой объем инвестиций и на какой объем груза может появиться именно как совместное предприятие партнеров из Республики Беларусь, и наших.
— Как известно, Мурманск — это крупнейший в мире порт Заполярья и самый северный из незамерзающих портов России. Объект, безусловно, стратегический как часть логистической цепочки Северного морского пути. Но опять же, если говорить о доставке грузов из Беларуси, то необходимо развитие транспортно-логистических связей. На ваш взгляд, достаточно ли на сегодняшний день пропускной способности железнодорожных путей и потребуется ли их расширение в последующем?
— Во-первых, у нас реализуется проект при поддержке нашего президента Владимира Путина — Мурманский транспортный узел. Построена новая железная дорога, почти 50 километров. В сложных условиях созданы мостовые переходы через большую реку Тулома. Это позволило связать железной дорогой западный и восточный берега Кольского залива. А в целом провозная способность после завершения всех процедур, в том числе на дальних железнодорожных подходах к порту Мурманск, будет 45 миллионов тонн. Это будет уже в следующем году. И вопрос, есть ли необходимость расширять железную дорогу для грузов в Беларусь и из Беларуси, именно зависит от того объема груза, о котором мы договоримся как раз с учетом прошедшего обсуждения. Если это груз в районе 10−15 миллионов тонн, тогда существующей железной дороги по всей магистрали практически хватит. По оценкам специалистов, в таком случае она не требует увеличения проводной способности. Если больше объем грузов — то тогда требует.
Поэтому очень важно, что мы предметно обсуждали на встрече с президентом Беларуси, а потом на встрече в правительстве и с Минтрансом, грузоотправителями, грузовладельцами определиться в параметрах в объеме того груза, который пойдет из Беларуси и обратным ходом в республику. Вот от этого будет зависеть необходимость расширять действующую железнодорожную инфраструктуру или того расширения, которое сделано уже на сегодня, будет достаточно для обеспечения провоза.
— Безусловно, проект амбициозный и цифры внушительные. Но мы тоже подразумеваем, что как только начнет работать терминал, наладится логистика, в обе стороны будут перемещаться и бизнес, и люди, которые ведут этот бизнес. То есть понадобится развитие пассажирского сообщения. Мы знаем, что еще в 2024 году «Белавиа» возобновила прямые рейсы из Минска в Мурманск и обратно. Удовлетворяет ли вас этот рейс, какие он открывает перспективы? Может быть, есть какие-то дальнейшие перспективы по развитию вообще пассажирского сообщения?
— Данный рейс летает с мая по сентябрь. Этот вопрос мы тоже обсудили с учетом наличия тесных, часто родственных связей — огромное количество родни у мурманчан живет в Беларуси, кто-то работает здесь, и, с другой стороны, очень много таких привлекательных для жителей и Республики Беларусь, и Мурманской области условий взаимных. Есть все шансы сделать этот рейс круглогодичным.
— В свое время когда-то Юрий Визбор пел: «Забудутся песни и споры. Но там, где мы шли на подъем, вот эти Хибинские горы останутся в сердце моем». Действительно, регион уникальный. Мы знаем, что многие белорусы специально едут для того, чтобы прикоснуться к этой туристической романтике, по Хибинам путешествуют. Планируется ли развивать внутренний туризм?
— Мурманчане любят Беларусь — в санаториях отдыхать, просто погулять по Минску и другим городам. Многие мурманчане и на машинах ездят к вам с удовольствием. 51-й регион на номере автомобиля можно очень часто встретить в республике, и об этом, кстати, многие говорят.
И белорусам мы можем подарить эмоции, связанные со свежайшими высококачественными морепродуктами. Гребешки, морские ежи, рыба, наблюдение за китами, зимой северное сияние, катание на горных лыжах. У нас очень хорошо развивается курорт Хибины в Кировске вместе с компанией ФосАгро, которая, кстати, производит, в том числе апатитовый концентрат, экспортируя его в Беларусь. Поэтому с точки зрения обмена именно в туристических целях точно есть огромные перспективы.
И мы договорились о том, что поработаем, чтобы и белорусские специалисты, и наши специалисты вместе посмотрели коммуникации, маршруты, туристские продукты, направления для того, чтобы активизировать эту работу.
— Вы отметили, что регион поставляет морепродукты. Действительно, в Беларуси это уже настоящий бренд региона, то есть он узнаваем. Еще во времена Советского Союза, и это не секрет, БССР в том числе отвечала и за поставку продуктов питания в Мурманскую область. На ваш взгляд, эта традиция сохранилась? Регион заинтересован в продуктах питания из Беларуси? Может быть, вы лично отдаете предпочтение какому-то продукту?
— Не скрою, мне нравятся мясные продукты, колбасные изделия, кстати, очень-очень вкусные. Так же и наши жители с удовольствием покупают белорусские продукты. И традиции сохранились, но дело даже не в традициях, а в качестве. То есть рыба у нас есть своя, а вот все, что касается мясных изделий, конечно, очень-очень нравится белорусская продукция.
— Мы знаем, что регион активно и динамично развивается. Заинтересован ли он в привлечении рабочей силы, специалистов из Беларуси, и будут ли белорусские организации участвовать в создании той же Кольской АЭС-2, а также в развитии города Полярные зори?
— У нас действительно идет активное развитие, несмотря на санкционное давление, все крупнейшие наши компании реализуют свои инвестпрограммы. Мы, честно скажу, стараемся публично эти проекты особенно не называть, но эта работа ведется. Несмотря на все давление, рост инвестиций ежегодный, в целом за последние шесть лет, полтора триллиона инвестиций вложено в экономику Мурманской области. Глобальный реализованный проект и новый порт Лавна, и Мурманский транспортный узел, и завод «Новатэка», и целый набор месторождений, включая месторождения лития, пошла их разработка.
Поэтому мы по доле на душу населения валового регионального продукта вышли на 10-е место в стране, и по зарплатам, которую платят людям — это важный фактор. И впервые с советских времен в 2023 году к нам приехало больше людей, чем уехало. Для севера это является достаточно серьезной победой. И, конечно, у нас активно сейчас развивается и жилищное строительство, чего тоже с советского времени не было, мы заинтересованы в партнерстве. Прорабатывается возможность использования строительных компаний — например, в создании нового кампуса мирового уровня нашего университета. Наш президент поддержал эту идею. Деньги выделены, и нам интересно посмотреть на работу наших белорусских партнеров-строителей. Ну и мегапроект в городе Полярные зори по новой атомной станции — это огромная стройка, поэтапная, на много лет. Шла речь о том, что в этой работе могут участвовать и наши белорусские партнеры.
— Для белорусской талантливой молодежи правительство Российской Федерации ежегодно выделяет 1300 мест для обучения за счет федерального бюджета. Многие ребята едут в крупные города — Москву, Санкт-Петербург. Готова ли Мурманская область принять студентов из Беларуси и какие можно получить у вас особенные специальности?
— Пользуясь случаем, кстати, приглашаю всех абитуриентов, потенциальных студентов посмотреть на Мурманск. Мурманск — это столица русской Арктики и город-герой, побратим города-героя Минска. И у нас три ключевых, магистральных направления. Это все, что касается развития Северного морского пути и морских специальностей. Это логистика, порты, судовождение в арктической зоне, это рыбохозяйственный комплекс. То есть весь комплекс, касающийся моря и подготовки специалистов в этом направлении.
Второй блок — это все, что касается добычи и переработки минерального сырья. Речь идет о горной промышленности, о металлургии, о химии. Это огромный блок ресурсов, связанный в том числе со специалистами, работающими с редкоземельными металлами, что крайне важно для современной экономики и экономики будущих поколений. Тут же вопросы добычи нефти и газа на шельфе — это тоже специалисты, которых готовит университет.
И третий блок, очень такой большой и перспективный, это биотехнологии. Это все, что касается моря, биоресурсов, глубокой переработки для медицинской промышленности и фармацевтики. Вот три ключевых направления, на которых мы фокусируемся. Эти направления очень востребованы именно в Арктике. И люди, которые получают такие специальности, опыт, естественно, имеют возможность получить и достойную зарплату, работу и быть причастными к освоению Арктики как одного из самых стратегически важных регионов мира. Ну и, конечно, работать в рамках партнерства, Союзного государства по освоению российской Арктики. Безусловно, традиционно нам необходимы учителя, мы готовим педагогов, и сейчас еще готовим медицинских работников. Поэтому всем, кто заинтересован работать, быть причастным к таким великим, большим проектам, к совместному будущему наших стран — добро пожаловать в Мурманск, в столицу русской Арктики.