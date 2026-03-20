Турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин заявил о разрушительных последствиях военных кампаний США и их союзников в Ираке и Ливии и отметил роль России в продвижении дипломатических решений на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
По его оценке, внешнее военное вмешательство в регионе привело к ослаблению государственных институтов и длительной нестабильности. В качестве примеров он привел операцию США и их союзников в Ираке, начатую в марте 2003 года, а также действия НАТО в Ливии после решения Совета Безопасности ООН о введении бесполетной зоны в 2011 году.
Как указал аналитик, заявленные цели этих кампаний не привели к ожидаемым результатам. В частности, наличие оружия массового поражения в Ираке не подтвердилось, а последствия операций выразились в политической фрагментации и экономических трудностях.
Сезгин отметил, что нестабильность в этих странах сохраняется на протяжении многих лет. По его словам, среди последствий — усиление радикальных группировок и ослабление систем управления.
На этом фоне он охарактеризовал позицию России как ориентированную на дипломатическое урегулирование конфликтов и соблюдение суверенитета государств. По его словам, Москва делает ставку на переговорные форматы и посреднические инициативы.
Аналитик также связал обсуждение возможных силовых сценариев вокруг Ирана с борьбой за влияние в регионе. Он подчеркнул, что Ближний Восток остается ключевым центром мировой энергетики, что усиливает интерес внешних игроков.
По его мнению, дальнейшее применение военной силы может привести к расширению конфликта и усилению нестабильности в регионе.
