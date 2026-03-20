Лукашенко направил обращения главам ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Катара, Пакистана и Турции

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к главам ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Катара, Пакистана и Турции, сообщила пресс-служба президента.
Так, 20 марта белорусский лидер поздравил зарубежных лидеров с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).
Обратившись к руководству ОАЭ, в том числе президенту страны Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну и премьер-министру и правителю эмирата Дубай Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму, Александр Лукашенко подчеркнул, что это праздник, объединяющий людей вокруг идеалов взаимоуважения, стремления к согласию, милосердия, сдержанности и ответственности. Он подчеркнул, что эти универсальные ценности имеют большое значение и для Беларуси.
В поздравлении для султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида с праздником Ид аль-Фитр белорусский лидер сказал о духовном очищении и милосердии, вечных ценностях — уважении и поддержке. Также Лукашенко сказал о доверительном диалоге с Аль Саидом, что стало важным этапом в развитии дружественных и взаимоуважительных связей между Минском и Маскатом.
Руководству Саудовской Аравии глава республики сказал, что этот праздник воплощает стойкость, внутреннюю силу, покой, тепло и гармонию, а также укрепляет веру и направляет на добрые дела. Также Александр Лукашенко высказал уверенность, что Саудовская Аравия продолжит прикладывать значительные усилия, чтобы установить прочный мир и устойчивое развитие всего региона.
Также глава Беларуси обратился к руководству Катара, сказав о большом значении, которое Минск придает развитию дружественных и взаимовыгодных отношений с этой страной.
А в послании президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу Александр Лукашенко сказал о духовных ценностях, которые являются основой человеческих отношений, и о сотрудничестве между странами.
Кроме того, белорусский президент направил поздравления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сказав о последовательном укреплении дружбы и партнерства. Лукашенко сказал, что уверен в том, что дальнейшее развитие межгосударственного диалога и практического сотрудничества между Минском и Анкарой послужит интересам граждан обеих стран и поспособствует поддержанию стабильности на евразийском пространстве.
