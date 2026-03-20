Лукашенко направил обращения главам ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Катара, Пакистана и Турции

В поздравлении для султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида с праздником Ид аль-Фитр белорусский лидер сказал о духовном очищении и милосердии, вечных ценностях — уважении и поддержке. Также Лукашенко сказал о доверительном диалоге с Аль Саидом, что стало важным этапом в развитии дружественных и взаимоуважительных связей между Минском и Маскатом.