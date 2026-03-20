Американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные страны не смогут добиться победы в противостоянии с Россией. Об этом он сказал в интервью изданию The Economist.
По его словам, заявления европейских политиков о необходимости противостояния Москве не соответствуют реальности. Он также подверг критике лидеров ряда стран, включая Великобританию, Германию и Францию, обвинив их в попытках отвлечь внимание от внутренних проблем.
Карлсон отметил, что, по его оценке, сценарий военного противостояния с Россией не имеет перспектив. Он также скептически высказался о возможностях европейских стран в рамках такой линии.
Отдельно журналист затронул тему поставок вооружений Украине. По его мнению, поддержка со стороны Европы не приведет к успеху в конфликте.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не планирует нападение на другие государства. Он отмечал, что заявления о внешней угрозе используются западными политиками для внутренней мобилизации и отвлечения внимания от проблем внутри стран.
Читайте также: Президент Финляндии допустил фактические территориальные уступки Украины.