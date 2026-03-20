Карлсон заявил о невозможности победы Запада над Россией

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные страны не смогут добиться победы в противостоянии с Россией.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные страны не смогут добиться победы в противостоянии с Россией. Об этом он сказал в интервью изданию The Economist.

По его словам, заявления европейских политиков о необходимости противостояния Москве не соответствуют реальности. Он также подверг критике лидеров ряда стран, включая Великобританию, Германию и Францию, обвинив их в попытках отвлечь внимание от внутренних проблем.

Карлсон отметил, что, по его оценке, сценарий военного противостояния с Россией не имеет перспектив. Он также скептически высказался о возможностях европейских стран в рамках такой линии.

Отдельно журналист затронул тему поставок вооружений Украине. По его мнению, поддержка со стороны Европы не приведет к успеху в конфликте.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не планирует нападение на другие государства. Он отмечал, что заявления о внешней угрозе используются западными политиками для внутренней мобилизации и отвлечения внимания от проблем внутри стран.

Читайте также: Президент Финляндии допустил фактические территориальные уступки Украины.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше