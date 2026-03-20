Бойцов СВО обучает вести бой на мотоциклах чемпион Украины по картингу

Военнослужащий с позывным Механ — семикратный чемпион Украины, двукратный чемпион России по картингу. В зоне СВО он обучает российских военных вести бой на мотоциклах, сообщает RT.
«Мотоцикл — это очень эффективное средство. В первую очередь доставки… То же самое для выполнения своих задач — штурмануть позицию, закрепиться. Либо для поддержки», — рассказал Механ военкору RT Александру Яремчуку.
Спортсмен находится на Донбассе давно — он воюет здесь еще с периода ополчения, тогда он был штурмовиком.