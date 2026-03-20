Над Россией сбили 26 беспилотников. Военная операция, день 1486-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 26 беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина согласилась принять миссию ЕС для содействия и финансирования ремонта нефтепровода «Дружба». По данным Politico, премьер-министр Италии Джорджа Мелони на закрытом заседании саммита Евросоюза заявила, что понимает позицию венгерского коллеги Виктора Орбана, который заблокировал уже согласованный кредит Киеву на €90 млрд. «Газета.Ru» ведет хронику событий.