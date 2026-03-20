Профессор Миршаймер: после удара Израиля могут погибнуть люди по всему миру

По мнению американского профессора Джона Миршаймера, удары Израиля по газовому месторождению Южный Парс привели к катастрофе и США, и мировую экономику.

Источник: Аргументы и факты

Удары Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране и ответы на это со стороны Тегерана привели к катастрофе как США, так и мировую экономику, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он указал в эфире американской программы Breaking Points на увеличение цены барреля нефти после действий Израиля и Ирана.

«Я видел, что утром она поднялась примерно до 115 долларов. Это катастрофа для США и для мировой экономики. Поэтому то, что произошло накануне, действительно имело значение. Из-за этого президент Трамп ясно дал понять Иерусалиму: никогда больше так не делайте», — отметил профессор.

По его мнению, худший сценарий заключается в том, что росту подвергнется не только цена на нефть и бензин, но и на продукты питания.

«Это вызовет масштабную инфляцию, которая замедлит экономический рост и приведет к гибели множества людей по всему миру», — подчеркнул Миршаймер.

В Иране заявили, что с атаками на газовую инфраструктуру страны начался новый этап конфликта с США и Израилем.

Вашингтон и Иерусалим начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Являвшийся на тот момент верховным лидером исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции.