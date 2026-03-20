Профессор Миршаймер: после удара Израиля могут погибнуть люди по всему миру

Он указал в эфире американской программы Breaking Points на увеличение цены барреля нефти после действий Израиля и Ирана.
«Я видел, что утром она поднялась примерно до 115 долларов. Это катастрофа для США и для мировой экономики. Поэтому то, что произошло накануне, действительно имело значение. Из-за этого президент Трамп ясно дал понять Иерусалиму: никогда больше так не делайте», — отметил профессор.
По его мнению, худший сценарий заключается в том, что росту подвергнется не только цена на нефть и бензин, но и на продукты питания.
«Это вызовет масштабную инфляцию, которая замедлит экономический рост и приведет к гибели множества людей по всему миру», — подчеркнул Миршаймер.
В Иране заявили, что с атаками на газовую инфраструктуру страны начался новый этап конфликта с США и Израилем.
Вашингтон и Иерусалим начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Являвшийся на тот момент верховным лидером исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции.