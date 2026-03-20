БПЛА атаковали НПЗ в столице Кувейта

Кувейт столкнулся с внезапной атакой на свои энергетические объекты.

Кувейт столкнулся с внезапной атакой на свои энергетические объекты. Как сообщает официальное информационное агентство KUNA, беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в столичном районе Аль-Ахмеди.

В результате налета на промышленной площадке вспыхнул пожар, охвативший несколько установок предприятия.

Инцидент произошел утром, и его подтвердили в государственной нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corp. По предварительным данным, которые приводит агентство со ссылкой на заявление компании, в результате атаки и последовавшего возгорания никто не пострадал.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ходе 65-й волны операции против США и Израиля впервые была применена управляемая ракета «Насралла» — улучшенный вариант ракеты «Гадр».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше