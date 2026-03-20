Алексею Орлову 59 лет: как отмечает день рождения глава Екатеринбурга

«Алексей Валерьевич в отпуске. Отмечает с семьей», — рассказал пресс-секретарь мэра Денис Каракулов.
Он уточнил, что Алексей Орлов выйдет на работу в понедельник, 23 марта. Во время отсутствия главы его обязанности исполняет первый заместитель Рустам Галямов.
Алексей Валерьевич Орлов родился 20 марта 1967 года в поселке Пенья Тюменской области. Учился в Омском сельхозинституте имени С. М. Кирова. Окончил вуз в 1992 году, получив диплом по специальности «экономика и организация сельскохозяйственного производства». Также проходил обучение в Тюменской высшей школе МВД РФ по специальности «правоведение».
Служил в органах МВД, работал в должности заместителя главы Тобольска, а затем и Тюмени. Работал главой управления кадастровой службы Ленинградской области. В Свердловской области занимал пост первого заместителя губернатора, отвечал за крупные инвестиционные проекты, в том числе, за проведение выставки ИННОПРОМ. 9 февраля 2021 года депутатами гордумы избран главой Екатеринбурга, а 10 февраля 2026 года — переизбран на второй срок.
«ФедералПресс» писал о том, что Алексей Орлов предложил всем желающим его поздравить жертвовать средства на благотворительность: поддержку многодетной семьи Бобовых из поселка Совхозный.