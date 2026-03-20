Алексею Орлову 59 лет: как отмечает день рождения глава Екатеринбурга

Служил в органах МВД, работал в должности заместителя главы Тобольска, а затем и Тюмени. Работал главой управления кадастровой службы Ленинградской области. В Свердловской области занимал пост первого заместителя губернатора, отвечал за крупные инвестиционные проекты, в том числе, за проведение выставки ИННОПРОМ. 9 февраля 2021 года депутатами гордумы избран главой Екатеринбурга, а 10 февраля 2026 года — переизбран на второй срок.