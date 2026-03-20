Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что решения Евросоюза по Украине могут привести к прямому конфликту с Россией. Об этом он написал в соцсети X.
По его оценке, ЕС усиливает военную составляющую своей политики, регулярно обсуждая новые поставки вооружений и финансовую помощь Киеву. Политик считает, что такая линия ведет к дальнейшей эскалации.
Мема указал, что, по его мнению, Евросоюз отходит от приоритетов внутреннего развития и концентрируется на поддержке Украины. Он также выразил позицию, что использование военной силы не должно быть основным инструментом разрешения конфликтов.
Отдельно он заявил, что, по его оценке, Россия будет стремиться реализовать поставленные цели и противодействовать расширению НАТО.
Политик также отметил, что европейским странам, по его мнению, не хватает политической воли для пересмотра текущего курса.
На фоне этого сохраняется напряженность вокруг поставок энергоресурсов. В конце января была остановлена прокачка топлива по трубопроводу «Дружба». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев использует ситуацию в контексте внутриполитических процессов.
В ответ Будапешт приостановил поставки дизельного топлива и 20 февраля заблокировал выделение кредита ЕС в размере €90 млрд до восстановления транзита.
По информации источника, ситуация вокруг энергетики и финансовой поддержки Украины продолжает влиять на позиции отдельных стран Евросоюза.
