Главные новости к утру 20 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 марта 2026.
ЕК исключила закупки газа из РФ даже в случае отключений энергии в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью исключила разрешение странам ЕС закупать российский газ, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
США обновили генеральную лицензию на операции с нефтью из РФ
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы
США ускоряют отправку на Ближний Восток нескольких тысяч военных. По данным СМИ, в ближайшие дни не менее 2,2 тыс. морпехов отправятся из Сан-Диего (штат Калифорния) в район вблизи проведения военной операции. Военнослужащие будут размещены на десантном корабле ВМС США Boxer, который будут сопровождать еще одно или два судна.
Мелони заявила, что понимает вето Орбана по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поразила лидеров ЕС на саммите в Брюсселе, заявив, что понимает вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по финансированию Украины, несмотря на то, что сама она поддерживает выделение Киеву €90 млрд. Глава итальянского правительства уточнила, что считает «действия Орбана нормальными».
На берег Черного моря вынесло загадочную боеголовку
Боеголовку от ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула. Объект обнаружили жители деревни Ялыкей на местном пляже. На место были вызваны жандармы. Специалисты осмотрели находку и установили, что боеголовка не содержит взрывчатых веществ. Саперы уничтожили ее. Информации о происхождении боеголовки не приводится.