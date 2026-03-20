Китайские аналитики оценили ракетные запасы Ирана

Иранские беспилотники Shahed-136 дешевы в производстве, стоимость каждого из которых составляет примерно от $20 тыс. до $50 тыс., в то время как американские перехватчики, такие как Patriot, и ракеты THAAD (Terminal High Altitude Area Defence) стоят по несколько миллионов долларов.
Shahed — семейство иранских БПЛА, разработанных компанией Shahed Aviation Industries для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Признание они получили как дешевые и массовые дроны-камикадзе, используемые в современных военных конфликтах. Ранее газета The New York Times (NYT) назвала иранские беспилотники «смертоносным оружием».
Директор Инициативы по стратегическому исследованию ситуации в Южно-Китайском море Ху Бо отметил, что Иран стал делать меньше пусков баллистических ракет ежедневно, в арсенале их осталось менее 1 тыс.
«При таких темпах Иран сможет продолжать свои операции в течение следующих двух-трех месяцев, если не произойдет внутренних потрясений. Цель полного уничтожения ракетного потенциала Ирана со стороны США нереалистична, учитывая, что оставшиеся ракеты трудно обнаружить или они находятся под строгой охраной», — сказал Ху и добавил, что, пока Иран сохраняет возможность наносить ответные удары, конфликт «не может быть быстро урегулирован».
По оценкам аналитиков, у Соединенных Штатов и Израиля также наблюдается нехватка некоторых ключевых видов боеприпасов, несмотря на заявление Трампа в начале этого месяца о том, что у США имеется «практически неограниченный» запас. Так, на прошлой неделе Semafor узнало о критической нехватке у Израиля средств перехвата ракет.
Однако аналитики отмечают, что продолжительность войны будет зависеть не только от запасов. Так, главное преимущество Ирана, по их словам, — это контроль над Ормузским проливом. «У Ирана есть и другие инструменты для контроля над проливом, помимо беспилотников и ракет, например, морские мины, способные сохраняться в течение длительного времени», — сказал полковник НОАК в отставке Юэ Ган.
Также ситуация зависит от эффективности новых американских развертываний и политических расчетов президента США Дональда Трампа, говорится в материале. «Решающим фактором в определении окончания войны является не боеприпасы, а политическая воля — хочет ли Трамп довести конфликт до горького конца», — сказал Юэ.